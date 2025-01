Serie A, la Lazio vince a Verona e scavalca la Juve. Milan a 8 punti dal quarto posto

vedi letture

Il ritorno di Marco Baroni a Verona non poteva andare meglio. La Lazio ha infatti espugnato il Bentegodi per 3 reti a 0, scavalcando la Juventus in classifica tornando in solitaria al quarto posto.

Una vittoria, quella dei biancocelesti, che complica ancora di più i discorsi Champions League per il Milan di Sergio Conceiçao, scivolato in ottava posizione ad otto punti di distanza dall'obiettivo minimo, dichiarato, della stagione. In proiezione queste 8 lunghezze dal quarto posto potrebbero diventare 5, ma c'è sempre da battere nel recupero il Bologna di Vincenzo Italiano, in grande spolvero nelle ultime uscite stagionali.

Con questo rendimento il Milan può scordarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Serve un'inversione di marcia importante. Per puntare al quarto posto, infatti, la media punti a partita del Diavolo dovrebbe passare dagli attuali 1,55 a 2,16.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 50 punti (21 partite giocate)

Inter 44 (19)

Atalanta 43 (21)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (21)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (20)

Torino 23 (21)

Genoa 23 (21)

Cagliari 21 (21)

Empoli 20 (20)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Como 19 (20)

Hellas Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)