Serie A, la Top 10 delle cessioni più remunerative: c'è anche Kakà

Con l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea, la Serie A ha visto frantumarsi il precedente record per quel che riguarda le cessioni più remunerative della storia. I 115 milioni pagati dai Blues battono i 105 che nel 2016/2017 pagò il Manchester United per riportare in Inghilterra Paul Pogba. Al terzo posto un trasferimento interno, col passaggio di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus per 90 milioni di euro. Scende dal podio Zinedine Zidane che nel 2001/2002, al cambio odierno, passò al Real Madrid per 77,5 milioni di euro. Questa la Top10 delle cessioni più remunerative della storia della Serie A.

1 - Romelu Lukaku, '20/'21 dall'Inter al Chelsea per 115 milioni

2 - Paul Pogba, '16/'17 dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni

3 - Gonzalo Higuain, '16/'17 dal Napoli alla Juventus per 90 milioni

4 - Zinedine Zidane, '01/'02 dalla Juventus al Real Madrid per 77,5 milioni di euro

5 - Zlatan Ibrahimovic, '09/'10 dall'Inter al Barcellona per 69,5 milioni

6 - Kaka, '09/'10 dal Milan al Real Madrid per 67 milioni

7 - Joao Cancelo, '19/'20 dalla Juventus al Manchester City per 65 milioni

8 - Edinson Cavani, '13/'14 dal Napoli al PSG per 64,5 milioni

9 - Alisson, '18/'19 dalla Roma al Liverpool per 62,5 milioni

10 - Achraf Hakimi, '20/'21 dall'Inter al PSG per 60 milioni