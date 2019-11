Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di stop per Bennacer e Calhanoglu

Attraverso il sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 12^ giornata di campionato: come previsto, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu sono stati fermati per un turno e dunque non potranno scendere in campo contro il Napoli dopo la sosta. Una giornata di stop anche per Malinovskyi, Mateju, Hernani, Bani, Castrovilli, Cionek, Danilo, Rodrigo Becao, Okaka, Pulgar e Tomovic.