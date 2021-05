Serie A, le designazioni arbitrali: Bologna-Juventus a Valeri, Napoli-Verona a Chiffi

L'AIA rende noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020/2021, in programma domenica 23 maggio. Queste le designazioni per le partite di Napoli e Juventus:

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

VALERI

PRETI – PERETTI

IV: FABBRI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

CHIFFI

LONGO – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI