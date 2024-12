Serie A, Lecce-Monza 2-1: Giampaolo supera Nesta nello scontro salvezza

Il Lecce vince lo scontro diretto per la salvezza con il Monza, 2-1 il punteggio finale per i salentini. Succede tutto nel primo tempo, con Tete Morente che apre le marcature dopo un paio di minuti. Dopo il rigore fallito da Krstovic, il Monza pareggia con l'incredibile autogol di Dorgu. Lo stesso Krstovic si riscatta e nel finale di primo tempo trova la rete del definitivo 2-1.

Le scelte iniziali

Il Lecce torna alla difesa a 4, con tre cambi rispetto all'Olimpico. Forzato quello di Jean al posto dell'infortunato Gaspar al centro della difesa, occasione dal primo minuto per Berisha in mediana e Pierotti nel tridente offensivo. Dorgu esterno basso. Tre le novità nell'undici di partenza del Monza: Caldirola prende il posto di Carboni dietro, Birindelli viene preferito a Pedro Pereira a destra. Davanti out Djuric, gioca Dany Mota.

Pranzo movimentato, succede tutto nel primo tempo

Il Lecce parte fortissimo e dopo appena tre minuti di gioco la formazione di Giampaolo passa in vantaggio. Lancio da oltre 60 metri di Berisha, Tete Morente controlla, si accentra resistendo alla carica di Izzo e Caldirola, e batte Turati. Passano 10 minuti e il Lecce ha una grande occasione per raddoppiare: Dorgu viene steso in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore, ma dagli 11 metri Krstovic si fa ipnotizzare da Turati fallendo così l'occasione per raddoppiare. Il Monza trova il pari nel modo più incredibile. Rimessa laterale battuta dal Monza in mezzo al campo, Dorgu nel tentativo di appoggiare la palla a Falcone, supera il proprio portiere con un pallonetto, regalando di fatto il pari ai brianzoli. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Lecce si riporta in vantaggio con Krstovic che si riscatta dopo il rigore fallito. Pierotti si infila tra Kyriakopoulos e Carboni, del rimpallo approfitta il numero 9 giallorosso che prende il tempo alla difesa del Monza e batte Turati sul primo palo.

Il Lecce rischia, ma porta a casa la vittoria

Nella ripresa il Monza attacca alla ricerca del pari e ci va vicino in un paio di occasioni, con qualche rischio di troppo da parte del Lecce. Al minuto 74 l'arbitro assegna un altro calcio di rigore ai salentini, ma il VAR revoca l'assegnazione del penalty. Con questa vittoria il Lecce sale a quota 16 punti, gli stessi della Roma. Il Monza resta al penultimo posto con 10 punti.