Serie A, mercoledì Milan-Lazio e Verona-Inter: il derby a distanza continua

Nemmeno il tempo di godersi il successo contro il Sassuolo che in casa rossonera bisogna subito pensare al prossimo match di campionato contro la Lazio in programma mercoledì alle 20.45 a San Siro. Poco prima, alle 18.30, l'Inter seconda in classifica scenderà in campo in casa del Verona. Come riferisce il Corriere della Sera, il derby a distanza continua. Chi sarà in vetta alla classifica a Natale?