Serie A, Milan a +14 sul quinto posto con una partita in meno

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo i primi match della 31esima giornata e in attesa di quelli di stasera e di domani, il Milan può guardare con relativa soddisfazione alla zona Champions League: i rossoneri, infatti, contano 14 punti in più della Lazio quinta (con una partita in meno), 15 in più di Roma (pari partite) e Atalanta (pari partite), 16 in più della Fiorentina (pari partite).

Milan 66 (30 partite disputate)

Napoli 66 (31)

Inter 60 (29)

Juventus 59 (30)

Lazio 52 (31)

Roma 51 (30)

Atalanta 51 (30)

Fiorentina 50 (30)