Serie A, Milan e Atalanta sono le squadre che hanno ricevuto più rigori a favore in questo campionato

Secondo quanto riporta Opta, il Milan è, insieme all'Atalanta, la squadra che finora ha ricevuto più rigori a favore in questo campionato di Serie A. Prima dei due contro la Fiorentina (sbagliati entrambi), ai rossoneri erano stati concessi due tiri dagli undici metri anche nella gara casalinga contro il Venezia (trasformati da Pulisic e Abraham).

In merito all'arbitraggio e ai rigori concessi in Fiorentina-Milan, Paulo Fonseca ha spiegato in conferenza stampa dopo la partita: "Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi... Quanti rigori vediamo in Serie A?".