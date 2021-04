Serie A - Milan, frenata Pioli: nelle ultime 10 partite ben 11 punti in meno rispetto all'Inter

Dopo un ottimo girone d’andata concluso al primo posto, il Milan di Stefano Pioli ha rallentato in maniera piuttosto netta la corsa in campionato. Nelle ultime 10 partite, i rossoneri hanno ottenuto 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Pochi per ambire in sicurezza ad entrare nelle prime 4. Infatti, nello stesso arco di partite Inter (28), Atalanta (22), Napoli (22), Lazio (21) e Juventus (20), hanno fatto meglio. Sono dunque ben 11 i punti che il Milan ha perso dalla capolista Inter in questo arco di tempo.