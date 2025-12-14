Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: la classifica aggiornata
Il Milan pareggia 2-2 contro il Sassuolo tra mille polemiche ed un arbitro non adeguato a questi livelli. Rossoneri che guadagnano un punto e vanno in testa in attesa delle partite di Inter e Napoli.
Milan 32 (15 partite giocate)
Napoli 31 (14)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Lazio 22 (15)
Sassuolo 21 (15)
Cremonese 20 (15)
Atalanta 19 (15)
Udinese 18 (14)
Torino 17 (15)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (15)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (15)
Pisa 10 (15)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)
Le più lette
