Come riportato dal sito ufficiale del Milan, 16 dei 17 gol in campionato segnati da Ante Rebić con la maglia del Diavolo sono arrivati nel girone di ritorno. Rebić è il secondo croato ad avere segnato per i rossoneri in Serie A contro il Parma, dopo una doppietta di Zvonimir Boban nel novembre 1999.