Serie A, sempre meno al ritorno in campo: il programma della 6^ giornata
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Di seguito il programma della sesta giornata di Serie A.
Dopo la lunghissima pausa per le nazionali, durata per la prima volta ben tre settimane, siamo quasi arrivati alla fine di questa e al conseguente ritorno del nostro campiontao. Di seguito tutte le info sulla 6^ giornata.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO
Di seguito si riporta il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 in casa del Sassuolo:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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