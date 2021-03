Serie A - Roma, Juan Jesus è risultato positivo al Coronavirus

Come comunicato dalla stessa Roma, Juan Jesus è risultato positivo al Coronavirus. Non buone notizie dunque per Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno del difensore brasiliano per le prossime partite. Juan Jesus era in isolamento preventivo dopo essere entrato a contatto con un positivo. Il protocollo seguito dalla Roma, che ha isolato subito il calciatore, ha dato i suoi frutti, dal momento che l’intero gruppo squadra è risultato negativo ai consueti test di controllo.