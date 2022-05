Serie A, salgono a 5 i diffidati tra i calciatori del Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la quarta sanzione comminata a Rafael Leao, salgono a cinque i calciatori del Milan diffidati: si tratta di Tomori, Kalulu, Romagnoli, Brahim Diaz e, per l'appunto, Rafael Leao. Saranno, ovviamente, tutti a disposizione per l'Atalanta, ma, in caso di ulteriore giallo, sarebbero squalificati per l'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo. A fine stagione i cartellini verranno azzerrati; eventuali squalifiche saranno poi scontate alla prima giornata del prossimo campionato.