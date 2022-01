Serie A, Sassuolo-Hellas Verona 2-4: Barak affonda i neroverdi

Sassuolo-Hellas Verona, match delle 12.30 della domenica valido per la 22esima giornata di Serie A, è finito 2-4 per gli ospiti. Grande prestazione di Barak, che indirizza pesantemente il match con una tripletta. Ottima prestazione degli uomini di Tudor, che espugnano il Mapei Stadium e sorpassano i neroverdi di Dionisi in classifica. Di Scamacca, Defrel e Caprari le altre marcature del match.