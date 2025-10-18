Serie A, si ricomincia! Il programma della settima giornata che inizia oggi

© foto di www.imagephotoagency.it
di Francesco Finulli

Serie A, si ricomincia! Questo il programma settimo turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà a partire da oggi, 18 ottobre, e si concluderà lunedì 20 ottobre. Il Milan in campo domani sera alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese