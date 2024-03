Serie A, solo un pareggio tra Torino e Fiorentina: gara ricca di nervosismo

Solo un pareggio per 0-0 nel posticipo del sabato sera, che ha visto in campo Torino e Fiorentina, al termine di una partita equilibrata ma ricca di tensioni e polemiche. Infatti, nel corso del primo tempo è stato espulso, per doppia ammonizione il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, dopo esser subentrato a Ilic, uscito infortunato in barella. Nel corso della gara si sono registrate poche emozioni nonostante la superiorità numerica della Viola, nel Torino un gol annulato a Zapata per una sbracciata nei confronti di Milenkovic.