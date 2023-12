Serie A, termina con un pareggio la sfida tra Empoli e Lecce

In attesa dell'ultima partita della 15^esima giornata di Serie A, che vedrà il Cagliari ospitare il Sassuolo, l'Empoli pareggia 1-1 in casa contro il Lecce. Alla rete siglata da Banda al 19' della ripresa segue un autogol al 26' da parte di Rafia. In questo momento Empoli 17^esimo a quota 12 punti, può respirare ancora il Lecce 13^esimo con 17 punti, a sole 4 lunghezze dalla Lazio.