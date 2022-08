Serie A, una settimana al via. Il Messaggero: "Inter e Juventus a caccia del Milan"

MilanNews.it

Il Messaggero fa il punto sulla lotta scudetto del campionato che esattamente fra una settimana inizierà ufficialmente. Secondo il quotidiano romano, il pole position per vincere il titolo ci sono le milanesi con i campioni d’Italia in carica del Milan affiancati dall’Inter. Poco più indietro le squadre di Stefano Pioli e Simone Inzaghi troviamo la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero più volte ha dichiarato che l’obiettivo è lo scudetto. La Roma è stata la protagonista assoluta dell'estate con tanti volti nuovi di qualità che indubbiamente hanno fatto crescere il livello della rosa di José Mourinho. Più indietro ci sono il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. L’Atalanta ha confermato Gian Piero Gasperini e vedremo se tornerà a lottare per lo meno per un posto in Europa League. Fra le neo promosse il Monza di Giovanni Stroppa ha stravolto la squadra cambiando metà rosa rispetto all’anno scorso.