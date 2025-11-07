Serie A, undicesima giornata. Il Milan di sabato, chiude Inter-Lazio
Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A.
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45
SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
Cosa ne sarà dell'area di San Siro? Scaroni: "Costruiremo un albergo, un centro commerciale, metteremo la sede delle squadre, e faremo una zona sportiva"
Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosidi Luca Serafini
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
