Serie A, undicesima giornata. Il Milan di sabato, chiude Inter-Lazio

di Manuel Del Vecchio

Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A.

VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45

SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45

DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45