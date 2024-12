Servono i gol di Morata: Alvaro ha segnato quanto Abraham

La scorsa stagione, trascorsa con la maglia dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata ha vissuto la miglior stagione della sua carriera a livello realizzativo. Con i Colchoneros lo spagnolo nell'anno passato ha segnato 21 gol. L'ex Juve e Real non è mai stato un grande goleador, più votato al gioco di squadra, ma la speranza del Milan - quando lo ha preso quest'estate - è che oltre alla sua esperienza e carisma potesse portare numeri simili a quelli fatti registrare in Spagna la scorsa stagione. Per il momento il rendimento non conferma le attese.

Al momento Alvaro Morata ha segnato appena 5 reti, in 17 presenze complessive. Non è il capocannoniere della rosa, superato da Christian Pulisic e anche da Tijjani Reijnders, appaiati a 8 reti. Non è neanche al terzo posto, occupato da Rafa Leao autore di 6 gol. Al momento il numero sette rossonero è quarto in classifica insieme a Tammy Abraham che ai blocchi di partenza e nelle gerarchie attuali è la sua riserva. A partire dalla gara con la Roma, in cui è atteso il suo rientro dopo una tonsillite, ci si aspetta un'inversione di rotta.