Sesko: "Rinnovo con il Lipsia passo logico per me. Sono molto felice"

Benjamin Sesko ha deciso di non muoversi dalla Germania e dal Lipsia. L'attaccante sloveno di 21 anni, che ha fatto impazzire gli scout e le dirigenze di alcuni grandi club d'Europa, non vuole mettersi fretta e ha preferito dare un seguito al proprio processo di crescita con la società di calcio targata Red Bull. Per questo ha firmato il rinnovo di contratto con l'RB Lipsia valido fino a giugno 2029

Le prime parole dopo il matrimonio prolungato. "Il mio primo anno all'RB Lipsia è stato positivo e sono molto felice di essere qui. La squadra, il club, la città, i tifosi - ha detto Šeško sui canali ufficiali del club - il pacchetto complessivo rimane semplicemente eccezionale per me. Il prolungamento anticipato del contratto è quindi il passo logico per me". Niente Premier League o Serie A dunque: le pretendenti estere rimangono a bocca asciutta, Milan compreso.