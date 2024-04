Sette vittorie di fila per il Milan, una striscia simile non la si vedeva da 18 anni

Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Milan, mai successo in questa stagione nell'era Pioli. Per risalire a una striscia simile dobbiamo andare a cavallo dell'ultima e dell'attuale, con i successi nelle ultime 3 giornate del 2022/23 e le prime 3 del 2023/24. Limitandoci a un unico campionato, dobbiamo indietreggiare fino alla stagione dello scudetto, quando il Milan poi campione d'Italia vinse le ultime 6 giornate.

Allargando il discorso alle altre competizioni, questo Milan sale a 7 vittorie consecutive, che comprendono anche i due successi contro lo Slavia Praga in Europa League. Per arrivare a una striscia simile bisogna andare addirittura al periodo aprile-settembre 2006, con la squadra allenata da Carlo Ancelotti. In quell'occasione il Milan vinse 9 partite consecutive



L'ultimo stop risale al 25 febbraio, 1-1 contro l'Atalanta. Questa la sequenza vittorie:

1° marzo, Lazio - Milan 0-1 (Okafor)

7 marzo, Milan - Slavia Praga 4-2 (Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic)

10 marzo, Milan - Empoli 1-0 (Pulisic)

14 marzo, Slavia Praga - Milan 1-3 (Pulisic, Loftus-Cheek, Leao)

17 marzo, Verona - Milan 1-3 (Théo Hernandez, Pulisic, Chukwueze)

31 marzo, Fiorentina - Milan 1-2 (Loftus-Cheek, Leao)

6 aprile, Milan - Lecce 3-0 (Pulisic, Giroud, Leao)