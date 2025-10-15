Settore Giovanile, Vergine accoglie Modric: "Tu per noi rappresenti un modello. Ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che..."

Ieri pomeriggio i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile del Milan hanno avuto la possibilità di incontrare un campione come Luka Modric al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara. Ad accogliere il croato era presente anche il responsabile del vivaio rossonero, Vincenzo Vergine, il quale gli ha dato il benvenuto con queste parole: "Tu per noi rappresenti un modello. Sei un calciatore che mette il talento a disposizione della squadra per l’obiettivo, ed è quello che noi proviamo a trasferire ai ragazzi. Ogni giorno spieghiamo loro che il talento da solo non basta. Serve attaccamento alla maglia, sacrificio e, soprattutto, il ‘noi’ davanti all’io" riporta Tuttosport.

Da parte sua, Modric, che ha abbracciato e fatto foto con i giovani talenti rossoneri, ha dedicato loro questo pensiero: "Credete in voi stessi, giocare a calcio è la cosa più bella che vi possa capitare. Lavorate duro e divertitevi ogni giorno".

