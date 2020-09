Shamrock Rovers-Milan, euforia per il match di Europa League: in Irlanda la partita sarà visibile in chiaro

"Shamrock Rovers F.C. è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l'emittente nazionale (RTÉ) che darà a tutti, nel Paese, la possibilità di guardare la partita in chiaro in TV. Il club ha diritti di trasmissione esclusivi solo per l'Irlanda (secondo le nuove regole di trasmissione UEFA) e ci aspettiamo che l'AC Milan annunci presto accordi di trasmissione in Italia e nel mondo". Con questo comunicato lo Shamrock Rovers ha annunciato la visibilità in chiaro del match di Europa League contro i rossoneri: la partita di Tallaght sarà, dunque, un evento nazionale.