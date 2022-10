Shevchenko: "Leao sta diventando un leader, può fare la differenza anche in Champions"

MilanNews.it

Andryi Shevchenko, doppio ex di Milan e Chelsea, ha rilasciato un'intervista a Milan TV parlando anche di Rafael Leao: "Leao sta diventando un leader. A Londra avrà la possibilità di far vedere le sue grandi qualità anche in Champions League che è una competizione diversa dal campionato italiano. Leao è un grande talento che può fare la differenza anche in queste partite".