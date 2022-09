Shevchenko su Pioli: "Grandissimo lavoro, ha trasformato la squadra in una squadra vincente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andriy Shevchenko, leggenda rossonera, è stato intervistato da MilanTV durante la visita in sede nell'ambito del progetto 'AC Milan for Peace' e si è così espresso su Pioli: "Pioli ha fatto un grandissimo lavoro; ho tanto rispetto e ammirazione per lui: è riuscito a trasformare la squadra in una squadra vincente".