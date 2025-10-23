Sindaco Livorno su Milan-Pisa: "I livornesi tifosi dell’Inter? Dubito che tiferanno per il Diavolo, anche se c’è Allegri...Ma neanche per il Pisa!"

In vista di Milan-Pisa di domani sera, Tuttosport ha intervistato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il quale ha parlato così della gara di San Siro e del livornese Massimiliano Allegri: "Ma non chiamiamolo derby. Il derby è quando ci sono in campo il Livorno e il Pisa, come è successo tante volte, regalandoci emozioni e tensioni uniche. Io ne ho vissuti tanti e molti vincenti, perché all’epoca il Livorno aveva buoni riscontri nei confronti con il Pisa. Ora invece ci troviamo in una situazione in cui a gioire e a prendere in giro i cugini sono i nerazzurri... Ma il derby per me è quello. Ora c’è un livornese che affronta il Pisa ed è comunque una cosa intrigante. Ed è un livornese che ci tiene alla sua livornesità: torna spesso, vive la città tra corse sul lungomare e 'gabbionate' (le partite nei 'gabbioni', i campetti degli stabilimenti balneari completamente chiusi da una rete metallica, ndr), è attento ai suoi problemi e alle vicende del Livorno calcio.

I livornesi tifosi dell’Inter? Con la corsa Scudetto di mezzo dubito che tiferanno per il Milan, anche se c’è Allegri... Ma neanche per il Pisa! Massimiliano la partita la vivrà con estrema lucidità, senza pensare né al suo esordio in Serie A con la maglia del Pisa né al suo essere livornese, ma solo a quel che serve al Milan: ovvero non fallire le occasioni che sulla carta sembrano più alla portata. Anche perché con Napoli-Inter ha l’occasione di guadagnare punti su almeno una delle due".