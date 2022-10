Sindaco Sesto: "Nuovo stadio in area Falck? Confermo la disponibilità"

MilanNews.it

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport di questa mattina l'eventualità che il Milan possa richiedere dispoibilità al suo comune per il nuovo stadio. Queste le parole del primo cittadino: "Sesto conferma che lo spazio nelle ex aree Falck c’è e la disponibilità ad accogliere un nuovo stadio anche, ma aspettiamo la conclusione dell’iter in corso al Comune di Milano"