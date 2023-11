Sinner: "Grazie Milan dell'accoglienza di ieri. E' stato un onore"

Purtroppo la partita non è andata come sperava, ma quella di ieri è stata comunque una serata indimenticabile per Jannik Sinner che si è presentato a San Siro per Milan-Borussia Dortmund ed è stato accolto alla grande da tutto lo stadio. In particolare, la Curva Sud Milano gli ha riservato uno striscione ("Sinner: la Sud ti rende onore") e uno coro personalizzato che è stato cantato da tutte le persone presenti nell'impianto milanese.

Il giorno dopo, il tennista, fresco vincitore della Coppa Davis con l'Italia, ha voluto ringraziare tutti attraverso un messaggio su X: "Grazie mille Milan per l’ottima accoglienza ieri sera. E' stato un onore! Ci rivediamo presto per una serata rossonera". Sinner, che non ha mai nascosto la sua fede rossonera, ha avuto la possibilità di incontrare ieri anche una grande leggenda milanista come Zlatan Ibrahimovic.