Siparietto Caressa-Leonardo: "Higuain meglio di Piatek". E Leo: "Apri gli occhi"

Simpatico siparietto nel corso Sky Calcio Club andato in onda ieri. Parlando dell’addio di Higuain e dell’arrivo al Milan di Piatek, Fabio Caressa afferma: "Se in questo momento chiudo gli occhi, faccio molta fatica a pensare di essere più forte con Piatek al posto di Higuain. Se mi avessero detto due settimane fa di scegliere tra Piatek e Higuain, mi sarei messo a ridere...". A quel punto, Leonardo scrive a Caressa: "Apri gli occhi…". E il conduttore replica sorridendo: "Leonardo mi consiglia di aprire gli occhi, lo ringraziamo e lo salutiamo. In effetti con gli occhi aperti Piatek mi piace di più".