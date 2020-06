Siviglia-Valladolid, ancora panchina per Suso

Comincia stasera il trentaduesimo turno de LaLiga, con la sfida tra Siviglia e Real Valladolid. La squadra di Lopetegui vuole portarsi in terza posizione, scavalcando momentaneamente l'Atletico Madrid, mentre gli ospiti cercano punti per allontanare in maniera definitiva lo spettro della retrocessione. Ecco le scelte del Siviglia: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Banega, Vázquez; Ocampos, Munir, De Jong. Ancora panchina per Suso.