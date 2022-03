Skorupski: "Triste per quello che sta accadendo in Ucraina, ma felice per il ruolo della Polonia"

MilanNews.it

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, parla in conferenza stampa del conflitto in Ucraina e del ruolo che sta avendo la Polonia: "Sono molto triste per quello che sta succedendo ma allo stesso tempo sono felicissimo per il lavoro che sta facendo il mio paese. Speriamo finisca il più presto possibile".