Sky - Botman, Sanches e Enzo Fernandez aspettano il Milan: i rinnovi della dirigenza sbloccheranno il mercato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità sul Milan. Queste le sue parole: "In attesa della firma materiale di Maldini e Massara sui rinnovi dei contratti, il Milan ha un grande fascino sul mercato. Botman aspetta i rossoneri, Enzo Fernandez sta aspettando per capire se il Milan fa sul serio nonostante le offerte del Benfica e del Wolverhampton. Anche Renato Sanches vorrebbe approdare in rossonero. Il Milan ora deve formalizzare i rinnovi di Maldini e Massara per poi capire quale operazioni chiudere"