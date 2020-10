Sky - Calhanoglu, possibile recupero per la gara con la Roma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, da Milanello, Manuele Baiocchini ha parlato delle ultime sulla squadra rossonera. Queste le sue parole: "Oltre a parlare della Roma, Stefano Pioli ha parlato anche della squadra e di Calhanoglu. L'allenatore emiliano non ha espresso chiusura verso un recupero del turco per la gara contro la Roma. Mancano ancora un paio di allenamenti e quindi evidentemente dopo una settimana di lavoro e di recupero Calhanoglu potrebbe recuperare. L'infortunio sembra molto serio ma il grande lavoro del turco potrebbe, a sorpresa, renderlo disponibile o dal primo minuto o in panchina"