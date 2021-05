Sky - Conferme su Diaz dall'inizio, Tomori avanti su Romagnoli

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di mister Pioli per la sfida di domani sera contro la Juventus. Le principali novità riguardano l'attacco: sia Leao che Rebic partiranno dalla panchina, al loro posto ci sarà Brahim Diaz. Lo spagnolo graviterà intorno ad Ibra, sulle fasce spazio a Calhanoglu e Saelemaekers. In mezzo al campo ci saranno i soliti Bennacer e Kessie, in difesa Tomori in vantaggio su Romagnoli, sugli esterni Theo e Calabria con Gigio Donnarumma, capitano, in porta.