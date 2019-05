Sky - Gattuso lascia per le stesse ragioni di Leonardo: un Milan giovane e poco ambizioso

Gattuso lascia per le stesse ragioni di Leonardo: un Milan giovane e (quindi) poco ambizioso, scrive sport.sky.it. Si aspetta anche la decisione dalla Uefa: possibile che la società baratti la sanzione che arriverà con la partecipazione in Europa League 2019/20.

Gattuso ad un passo (anche meno) dall'addio. C’è stato un lungo incontro a casa Milan all'indomani dell'ultima partita di campionato, che ha decretato l'esclusione dei rossoneri dalla Champions League 2019/2020. L'incontro tra Gattuso e Gazidis, che si è svolto in un clima di grande armonia, ha portato a una decisione consensuale dovuta alla mancanza di una sintonia sulle prospettive future. Le strade del Milan e di Gattuso si separeranno - nella massima intesa tra l'allenatore e la società - e si va verso il divorzio. L'interruzione del rapporto lavorativo arriva nonostante i due anni di contratto. Nelle prossime ore, contestualmente al comunicato di addio di Leonardo, dovrebbe arrivare un secondo comunicato: l'addio di Gattuso.

Manca solo l'ufficialità che arriverà nella giornata di oggi: Leonardo ha deciso che lascerà il Milan per divergenza di vedute con Gazidis. Leo avrebbe voluto una squadra mista di giovani e giocatori maturi, Gazidis invece punta ad un progetto Young: acquistare giocatori under 23 a pochi milioni di euro e provare a rivenderli a costi maggiorati negli anni per fare plusvalenze e mettere a posto i bilanci del club. Leonardo non ha sposato il progetto. Questo ha portato alla frattura insanabile. Leo ha già salutato chi ha collaborato con lui da inizio agosto. Finisce qui la sua terza avventura nel Milan. Prima da giocatore, poi da allenatore, infine da dirigente.