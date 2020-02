Sky - Ibrahimovic ha sofferto di influenza e un piccolo affaticamento al polpaccio

Secondo quanto riferito da Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, saranno tanti gli assenti nella gara contro il Verona tra cui Ibrahimovic. Questo il suo intervento: "La notizia del giorno rischia di essere il primo Milan del 2020 senza Ibrahimovic. Oggi Pioli è stato molto chiaro in conferenza stampa dicendo che Kjaer e Ibra sono influenzati mentre Krunic ha un risentimento muscolare. Oggi Ibra non si è allenato e probabilmente domani non giocherà dal primo minuto o addirittura potrebbe non essere convocato. Da quanto sappiamo questa settimana ha sofferto anche di un piccolo affaticamento al polpaccio, problema superato ma se sommiamo quello più l'influenza, questo ha portato il Milan alla massima precauzione per le prossime importantissime partite."