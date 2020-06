Sky - Il Milan è arrivato in Puglia. Ibrahimovic in gruppo con Spal o Lazio, Duarte già la prossima settimana

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime notizie sul Milan. Queste le sue parole: "La squadra è atterrata pochi minuti fa a Brindisi ed ora con il pullman si sposterà verso Lecce. Il futuro del Milan passerà da questi 40 giorni e Pioli avverte un po' di nervosismo. Domani ci sarà una partita di grande importanza per il Milan. Per quanro riguarda il bollettino medico, Ibrahimovic sosterrà altri esami nella prossima settimana. Il suo rientro potrebbe essere con la Spal o con la Lazio. Per quanto riguarda Musacchio, nei prossimi giorni si opererà a Barcellona mentre Duarte dovrebbe rientrare in gruppo già in settimana".