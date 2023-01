Sky - Milan, dopo il Sassuolo c'è stato un confronto fra Maldini, Massara e Furlani

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento delicata in casa Milan dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Al termine della sfida c'è stato anche un lungo confronto fra Paolo Maldini, Ricky Massara e Giorgio Furlani per analizzare la situazione abbastanza complicata. Per quanto riguarda il programma, invece, non è previsto alcun cambio. Il Milan nella giornata di domani riposerà, riprendendo gli allenamenti nella giornata di martedì con il pranzo obbligatorio a Milanello. A riferirlo è Sky Sport.