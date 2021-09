Sky - Milan, la probabile formazione contro l'Atl.Madrid: se Kjaer non recupera spazio a Romagnoli, Rebic in vantaggio su Giroud

Questa, secondo quanto riferisce Sky, la probabile formazione del Milan per il match contro l'Atletico Madrid in programma domani sera a San Siro: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer (se non recupera spazio a Romagnoli), Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic (in vantaggio su Giroud).