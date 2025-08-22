Sky - Modric verso la maglia da titolare contro la Cremonese. Panchina per Ricci

Sky - Modric verso la maglia da titolare contro la Cremonese. Panchina per RicciMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:12News
di Gaetano Mocciaro

Aggiornamenti sul Milan in vista della partita contro la Cremonese, domani alle 20.45. Di seguito le parole del collega Peppe Di Stefano:

"Giornata interminabile, non è ancora finita. Le novità riguardano l'ultimo allenamento che vede Modric titolare per la prima volta in Serie A. Le prove di oggi hanno detto 4-3-3, che può trasformarsi in 3-5-2.

C'era stato un ballottaggio con Ricci ma anche l'idea Jashari che probabilmente ancora non è pronto per il nostro campionato. Serve solo tempo perché il talento non manca". 

LA PROBABILE FORMAZIONE
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic.