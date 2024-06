Sky - Rinnovo Dumfries in stand-by: l'Inter monitora Cash e Ndoye

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, essendo in stand-by il rinnovo di Denzel Dumfries, l'Inter sta monitorando Matty Cash dell'Aston Villa e Dan Ndoye del Bologna.

Sul terzino polacco c'è anche l'interesse del Milan. Tra gli obiettivi del Milan per il mercato estivo, infatti, c'è anche quello di prendere un nuovo terzino destro. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Matty Cash dell'Aston Villa, le cui quotazioni però sono in calo a causa dell'elevata richiesta del club inglese che vuole 35 milioni di euro per lasciar partire l'esterno polacco classe 1997.

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge che invece sono ancora validi i profili di Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille. Quest'ultimo ha giocato un'ottima stagione sotto la guida di Paulo Fonseca, che ieri è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan.