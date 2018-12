Sky Sport DE - Derby di mercato per Lazaro: Milan e Inter a colloquio con l'agente

Valentino Lazaro, centrocampista dell'Herta Berlino, nel mirino di Milan e Inter. Lo rivela Sky Sport Deutschland, segnalando come l'agente del centrocampista si trovi a Milano per attivare i colloqui con le due società calcistiche meneghine. Mezz'ala classe '96, l'ex Lipsia ha già sommato 13 presenze, 2 gol e 3 assist in stagione.