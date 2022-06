Sogno Dybala, i numeri della Joya con la maglia della Juventus

MilanNews.it

Negli ultimi giorni è avanzata un'idea di mercato molto ardita: un possibile interesse del Milan per Paulo Dybala che si svincola dal 1° Luglio con la Juventus e sarà libero di firmare un nuovo contratto con chi vuole. Operazione sicuramente difficile. Vediamo i numeri della Joya nei suoi sette anni a Torino. In maglia bianconera Dybala, tra campionato, Coppa Italia, Champions e Supercoppa Italiana, ha giocato per ben 293 volte, andando a segno in 115 occasioni. Gli assist messi a referto sono stati in totale 48. Con la Juventus ha vinto 5 campionati, 4 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana.