SONDAGGIO MN - Che voto date al mercato invernale del Milan?

Si è concluso il calciomercato invernale 2019 in Italia. Parlando di operazioni relative alla prima squadra, il Milan ha acquistato Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek per un totale di 70 milioni circa investiti, mentre è stato rescisso il contratto di prestito di Gonzalo Higuain, approdato al Chelsea. L'ultimo affare, concluso è in uscita: Halilovic è andato in prestito allo Standard Liegi. Clicca qui per dare un voto al mercato rossonero.