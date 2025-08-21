SONDAGGIO MN - Vi convince l'acquisto di Victor Boniface?
Dopo aver raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (24 milioni di euro), nel pomeriggio di oggi il Milan ha definito anche gli ultimi dettagli dell'operazione con Victor Boniface, che solo dopo aver superato le visite mediche firmerà un contratto che lo legherà al club rossonero per una stagione con opzione per le quattro successive.
Alla fine la scelta della dirigenza è ricaduta sul nigeriano del Bayer Leverkusen, nome uscito fuori ad inizio sessione ma che ha preso prepotentemente quota nelle scorse ore dopo le complicazioni dell'affare Hojlund. Al netto di tutto, secondo voi Victor Boniface è l'uomo giusto per l'attacco del Milan? Per vota basta cliccare QUI!!!
