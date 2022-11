Sorteggi Champions League: chi troverà il Milan? Bayern il più probabile, poi Guardiola e Conte: tutte le percentuali

MilanNews.it

In attesa del sorteggio del 7 novembre alle 12:00, sono già note le percentuali con cui il Milan affronterà l'urna di Nyon. Il confronto con il Bayern Monaco è la sfida più probabile, data la presenza dell'Inter e delle tre squadre tedesche in seconda fascia che non possono trovare i bavaresi: per il 23,916% i rossoneri dovranno battagliare con la squadra di Nagelsmann. Segue il Tottenham di Conte e il Manchester City di Guardiola col 17,312%. Più staccate le altre.

LE PERCENTUALI

Bayern Monaco – 23,916%

Manchester City – 17,312%

Tottenham – 17,312%

Real Madrid – 14,009%

Benfica – 13,725%

Porto – 13,725%