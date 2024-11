Sospiro di sollievo per Ancelotti: sono ok Mbappé, Bellingham e Diaz

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Kylian Mbappé ci sarà contro il Getafe, così come Jude Bellingham e Brahim Diaz. Gli esiti favorevoli dei controlli medici effettuati stamani sui tre giocatori del Real Madrid, usciti acciaccati dalla notte da incubo a Liverpool in Champions League, sono una piccola boccata di ossigeno per Carlo Ancelotti, che tra domenica e mercoledì scorsi ha perso per infortuni muscolari Vinicius Jr e Camavinga e rischiava di giocare la prossima partita di campionato con una rosa ai minimi.

I medici del club, secondo i media spagnoli che dal ko ad Anfield Road stanno passando le merengue al microscopio, erano convinti che nei tre casi si trattasse solo di affaticamento muscolare, logica stanchezza dopo una partita impegnativa come quella di Anfield, ma la piaga degli infortuni che da inizio stagione affligge il Real invitava a usare le massime precauzioni per evitare problemi più seri. Nella partita in casa di domenica, Ancelotti potrà schierare così Mbappè, Bellingham e Diaz tra i titolari, col primo voglioso di rifarsi dopo la brutta figura a Liverpool. Potrebbero far parte degli 11 anche i brasiliani Rodrygo ed Endrick, il primo pronto a rientrare dopo un infortunio. (ANSA).