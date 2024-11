Spagna, De la Fuente: "Domani spero possa esserci Morata"

Un pareggio in Danimarca è sufficiente per la Spagna per terminare prima nel gruppo 4 della Lega A di Nations League. In tal modo le Furie Rosse avrebbero il vantaggio del campo nei quarti di finale della competizione, sorteggio che si terrà venerdì 22 novembre. Ma quel punto deve arrivare a Copenaghen, perché se la Nazionale spagnola perdesse poi dovrebbe fare i conti con la Svizzera. Da tenere sotto stretta osservazione, oltre ai risultati, anche la questione differenza reti quanto a criterio di spareggio.

Proprio il commissario tecnico, Luis de la Fuente, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'imminente gara. Questa la risposta sul possibile impiego di Morata, uno dei leader del gruppo.

"Aymeric Laporte è un leader. È uno dei capitani. Lo abbiamo visto per la prima volta in questa finestra. Ci dà moltissimo". Mentre un indizio su Morata e Fabian Ruiz: "Spero che entrambi possano esserci, anche se non dall'inizio".

Ricordiamo che, Arrivato in ritiro, l'attaccante del Milan è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno dato il semaforo verde per la sua permanenza con la selezione iberica, per la felicità del CT ed un po' meno di quella di Paulo Fonseca, tra i quali c'è stato anche un botta e riposta, con l’allenatore del Milan che aveva tirato in ballo il protocollo Uefa in merito alle cosiddette “concussion” che prevedono uno stop di dieci giorni, proprio come indicato dalle carte mediche trasmesse dal Milan alla federazione spagnola. Dalle parti di Milanello si augurano in una gestione di buon senso dell'attaccante da parte dello staff tecnico della sua nazionale, anche perché al rientro da questa sosta il Milan affronterà la Juventus, non di certo una partita come le altre.

